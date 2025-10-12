Phát hiện nhóm người cúng bái trái phép tại miếu làng ở Quảng Ninh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 10/10 sau khi tiếp nhận thông tin có nhóm người tổ chức cúng bái trái quy định tại miếu làng ở thôn Pạc Sủi, Công an xã Tiên Yên phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Pạc Sủi tiến hành kiểm tra hiện trường.

Cán bộ Công an xã lập biên bản sự việc sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trái quy định (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng phát hiện 4 người đang thực hiện nghi lễ cúng bái không đúng quy định của pháp luật. Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu nhóm người dừng ngay hoạt động, tháo dỡ lán tạm, thu dọn đồ cúng và rời khỏi khu vực miếu làng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để không bị lợi dụng, đồng thời kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.