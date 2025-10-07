Công an phát hiện nhóm "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động trái phép

Theo cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra (ngày 6/10), 6 cá nhân (2 nữ và 4 nam) đang tụ tập tại một ngôi nhà thuê của ông N.T.N. (xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) để tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Nhóm người này sử dụng máy tính xách tay, máy tính bảng, tivi, dây HDMI để kết nối, trình chiếu và trao đổi các nội dung phục vụ sinh hoạt của tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Công an làm việc với một thành viên trong nhóm sinh hoạt tôn giáo trái phép (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều tang vật gồm một quyển “Kinh Thánh”, 3 khăn màu trắng, một bục làm lễ, 7 phong bì chứa tổng số tiền 300.000 đồng cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” chưa được Nhà nước công nhận. Việc tổ chức sinh hoạt này có nhiều dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, lôi kéo người tham gia bằng những hình thức tinh vi, gây chia rẽ tình cảm gia đình, trục lợi cá nhân.

Các hoạt động của tổ chức này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của xã hội.

Tang vật được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe và không tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép.

Cũng theo công an, người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu của các tổ chức tà đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.