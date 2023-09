Phát hiện hàng trăm xe không rõ nguồn gốc tại các tiệm cầm đồ ở TPHCM

Ngày 25/9, Công an TPHCM cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Gò Vấp phối hợp Đội cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát giao thông và Công an các phường trên địa bàn tổng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các kho, bãi giữ xe, phát hiện nhiều sai phạm.

Qua kiểm tra các tiệm cầm đồ, các kho hàng chứa xe gắn máy là tài sản nhận cầm cố của các cửa tiệm cầm đồ, Công an quận Gò Vấp phát hiện hơn 450 xe gắn máy của các tiệm được chứa trong kho, bãi không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng chức năng quận Gò Vấp kiểm tra các tiệm cầm đồ, kho bãi phát hiện hàng trăm xe gắn máy không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra điểm trông giữ xe trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, tổ công tác phát hiện 134 xe của tiệm cầm đồ P.Đ. (phường 14, quận Gò Vấp), trong đó có 82 xe không đúng chủ.

Tại bãi xe trên đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng phát hiện 184 xe của 5 tiệm cầm đồ, trong đó có 120 xe không chính chủ và hàng chục xe khác không có đăng ký xe bản chính.

Nhiều phương tiện chứa trong kho bãi, không chính chủ, không có giấy tờ hợp lệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tương tự, tại bãi trông giữ xe trên đường Lê Văn Thọ, cơ quan chức năng phát hiện 151 xe của 2 tiệm cầm đồ, trong đó có 126 xe không chính chủ và hàng chục xe khác không giấy tờ xe, không có đăng ký xe.

Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã lập biên bản các điểm kinh doanh dịch vụ cầm đồ có vi phạm nói trên về các lỗi như cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền, không thực hiện đầy đủ quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhận cầm cố tài sản không có hợp đồng theo quy định.

Bên trong một bãi xe bị lượng lượng chức năng kiểm tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời gian tới, Công an quận Gò Vấp mở rộng kiểm tra tất cả các điểm trông giữ xe, tiệm cầm đồ có nghi vấn đối với các phương tiện không rõ chủ phương tiện sẽ giao lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, công an phường tiếp tục xác minh làm rõ.