Nghi phạm khai nguyên nhân sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra hành vi giết người và cướp tài sản của Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, quê TP Cần Thơ), nghi phạm giết chủ tiệm tạp hóa ở huyện Long Thành, Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Phúc thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Phúc khai quê ở Cần Thơ, lên Đồng Nai làm công nhân, hiện sống với vợ và con ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Khoảng 14h ngày 19/6, sau khi cãi nhau với vợ, Phúc lấy xe máy chạy khỏi nhà trọ, đi lang thang ở khu vực xã Long Thọ, Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Trên đường, nghi phạm thấy một xe đẩy bán dao nên ghé vào mua với mục đích đi cướp tài sản. Từ ý định đó, Phúc chạy xe trên quốc lộ 51 hướng về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm nạn nhân.

Nghi phạm Nguyễn Minh Phúc (Ảnh: CA Đồng Nai).

Khi chạy xe đến đoạn xã Long Phước, Phúc phát hiện tiệm tạp hóa vắng khách, chỉ có người phụ nữ lớn tuổi trông coi, nên vào giả vờ mua hàng. Quan sát xung quanh không có ai, Phúc rút dao khống chế bà chủ tiệm buộc đưa tiền.

Sau khi lấy được 1,5 triệu đồng, chủ tiệm tạp hóa la "cướp, cướp". Sợ bị lộ, Phúc khống chế chủ tiệm ra phía sau. Chủ tiệm tạp hóa tiếp tục chống cự, tri hô. Phúc khai: "Tôi nói con chỉ cần tiền, cô đừng la nhưng cô ấy cứ la. Tôi hoảng quá nên đâm nhiều nhát".

Khi nạn nhân bất động, Phúc lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Phúc ghé cửa hàng bên đường mua áo thun, áo khoác và quần dài để thay. Để trốn chạy cơ quan chức năng, nghi phạm chạy đến phà Cát Lái để đi qua TPHCM.

Khoảng 21h ngày 19/6, tổ trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Minh Phúc đang lái xe trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) nên vây bắt, quật ngã nghi phạm. Sau đó, Phúc được đưa về trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) lấy lời khai ban đầu và di lý từ TPHCM về Đồng Nai.