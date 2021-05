Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: "Đường đi" của loạt xe gian hạng sang

Dân trí Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ nguồn gốc của loạt xe BMW, Mercedes không giấy tờ, được "phù phép" để bán cho những người thích đi xe sang giá rẻ.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ xe, mua bán xe gian liên tỉnh, khởi tố 4 đối tượng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Đồng thời, Công an quận Hà Đông đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và các đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, quê Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Huỳnh Đức (SN 1995, quê Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984, quê quán TP Vinh, Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Đình Minh Lãm, "mắt xích" quan trọng trong vụ án.

Khám xét tại nhà Lê Thị Hiên, cơ quan công an thu giữ 5 máy in, 1 bộ máy tính, 1 máy scan photo, 1 máy ép plastic, 1 máy cắt khắc laze, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo Công an quận Hà Đông, đường dây làm giả giấy tờ này lộ sáng từ vụ hai xe Mercedes trùng biển số 30E-488.16 được phát hiện cuối tháng 2/2021 ở Vạn Phúc, Hà Đông.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ và thu giữ được 5 xe ô tô không có giấy tờ, đều là các loại xe hạng sang như BMW, Mercedes.

Cùng với việc xử lý 4 đối tượng trên về tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm của các cá nhân cố tình mua xe dù biết phương tiện đó bất minh nguồn gốc, giấy tờ.

"Đường đi" của loạt xe gian hạng sang

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Minh Lãm lên mạng internet tìm mua các loại xe ô tô đang được cầm cố, thế chấp (các loại xe này đều không có giấy tờ). Những chiếc xe này được bán với giá chỉ bằng khoảng 1/2 giá trị xe có đầy đủ giấy tờ.

Khi bán cho khách, nếu khách không cần giấy tờ, Lãm bán hưởng chênh lệch ít. Nếu khách có nhu làm bộ giấy tờ giả cho xe gồm: sổ đăng kiểm, tem kiểm định, biển số, đăng ký xe, Lãm sẽ liên hệ, đặt hàng với Trần Huỳnh Đức. Mỗi bộ giấy tờ giả, Đức bán từ 4-6 triệu đồng, còn Lãm ăn chênh ít nhất 2 triệu đồng/bộ.

Những chiếc xe gian hạng sang được cơ quan điều tra thu giữ.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ "đường đi" của 5 chiếc xe được thu giữ.

Đối với chiếc xe BMW X5 màu đen, lắp BKS 30A-656.80, Lãm khai mua của một người đàn ông ở Thanh Hóa với giá 290 triệu đồng. Khi bị bắt, Lãm đang sử dụng chiếc xe này. Qua tra cứu, cơ quan công an xác định, chiếc xe này do một Đại sứ quán đứng tên đăng ký.

Thứ hai là xe Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, lắp BKS 30G-373.18. Lãm khai mua chiếc xe này của một người tên Hà (chưa rõ nhân thân) ở Hà Nội với giá 469 triệu đồng, sau đó bán cho Bùi A.N. (SN 1977, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 500 triệu đồng (bao gồm bộ giấy tờ giả).

Anh Bùi A.N. sử dụng chiếc xe này một thời gian thì bán lại cho Lãm để đổi xe Mercedes Benz C200. Hiện Lãm cũng đang sử dụng chiếc xe Mercedes Benz CLA45 này. Qua xác minh, chiếc xe trên được xác định là tài sản thế chấp của ông Nguyễn T.T. (SN 1968, quê Tiền Giang) tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB).

Tiếp đó, xe ô tô Mercedes Benz C200 màu đỏ, BKS 30E-452.50 (có đăng ký xe photocopy) được Lãm mua của một người tên Hà (chưa rõ nhân thân) ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng rồi bán cho anh Bùi A.N. với giá 500 triệu đồng (đổi với xe Mercedes Benz CLA45 ở trên).

Cơ quan điều tra đã làm việc và thu giữ chiếc xe này của anh N.. Qua xác minh, chiếc xe được xác định là tài sản thế chấp của ông Nguyễn T.A. (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Thứ tư là xe ô tô Toyota Camry màu trắng, BKS 30F-269.96, không có giấy tờ, đeo biển kiểm soát giả. Chiếc xe này Lãm khai đã mua của một người tên Hà (chưa rõ nhân thân) tại Hà Nội với giá 372 triệu đồng. Sau đó, Lãm bán cho anh Lê T.H. (quê Vĩnh Phúc) với giá 425 triệu đồng, bao gồm 8 triệu đồng tiền cho bộ giấy tờ giả.

Cơ quan điều tra đã làm việc và thu giữ chiếc xe này cùng bộ giấy tờ giả của anh H.. Qua xác minh, chiếc xe trên được xác định là tài sản thế chấp của bà Phan T. Đ. (trú tại quận 1, TPHCM) tại Ngân hàng ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Cuối cùng là xe Mercedes Benz E300 lắp BKS 30E 488.16 bị phát hiện hồi cuối tháng 2/2021 tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Chiếc xe này Lãm môi giới cho Nguyễn Đ.B. (SN 1984, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội) mua của một người tên Thanh (chưa rõ nhân thân) tại Yên Bái với giá 520 triệu đồng, không có giấy tờ. Cơ quan điều tra đã làm việc và thu giữ chiếc xe này của anh B..

Qua xác minh, chiếc xe này được xác định là tài sản thế chấp của một doanh nghiệp có trụ sở tại Phú Thọ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Do doanh nghiệp trên vi phạm hợp đồng nên Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì (Phú Thọ) đã có quyết định cưỡng chế, kê biên đối với chiếc xe này.

Tiến Nguyên