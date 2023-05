Phát hiện 63 người dương tính với ma túy trong quán karaoke D1

Ngày 3/5, lãnh đạo UBND TP Thuận An (Bình Dương), xác nhận với phóng viên Dân trí, trong dịp lễ 30/4-1/5, công an thành phố đã kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy.

Theo đó, đêm 30/4 và rạng sáng 1/5, Công an TP Thuận An đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke D1 tại tổ 8, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương).

63/144 người dương tính với ma túy tại quán karaoke D1 (Ảnh: Báo Bình Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong nhà kho của quán có các mặt hàng như rượu ngoại, shisha..., tổng giá trị hàng hóa khoảng 23 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra nhanh bằng que thử các chất ma túy phát hiện có 63/144 người dương tính với chất ma túy các loại (59 khách, 4 nhân viên).

Công an TP Thuận An đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số hàng hóa mà chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, đồng thời lập biên bản, xác định tình trạng nghiện để có phương án quản lý, xử lý những người có kết quả dương tính với ma túy tại quán.