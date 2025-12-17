Bắt đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để điều tra về tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nghĩa được xác định là đối tượng có vai trò quan trọng trong một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) được một phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (cả hai đều chưa rõ lai lịch, cư trú ở nước ngoài) thuê thành lập và điều hành một cơ sở chuyên thực hiện các dự án công nghệ.

Duy sau đó đã giới thiệu Nghĩa để Ly cùng Peter phỏng vấn, đánh giá năng lực, nhận vào làm việc với vai trò điều hành, quản lý.

Ban đầu, cơ sở này chuyên lập trình các ứng dụng điện tử như ví tiền ảo, website giải trí tin tức bóng đá, website giới thiệu game online, sàn giao dịch tiền ảo và website thương mại điện tử.

Đến tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở này chuyển về Khu đô thị Đa Phước (Đà Nẵng) và đổi tên thành Nevel. Từ thời điểm này, Peter và Ly chỉ đạo cơ sở thực hiện việc gia công các trang web cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, casino... cho các đối tác nước ngoài, chủ yếu ở Dubai và Campuchia.

Nhóm đối tượng tham gia các công ty công nghệ để lừa đảo, đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia bị bắt giam ngày 26/11 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Với vai trò điều hành, quản lý chuyên môn kỹ thuật, Nghĩa đã phân bổ nhân sự thành các nhóm lập trình (Dev), thiết kế (Design), kiểm thử (QC), phân tích nghiệp vụ (BA) để tiếp nhận yêu cầu từ đối tác và triển khai thành các dự án cụ thể.

Nghĩa giám sát, điều hành chung về tiến độ, chất lượng dự án, phản hồi của đối tác và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Do nhu cầu gia công, cập nhật và bảo trì các website cờ bạc trực tuyến ngày càng tăng, Peter và Ly liên tục chỉ đạo tuyển thêm nhân viên, thành lập nhiều cơ sở mới để dễ dàng phân công, quản lý.

Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện hơn 70 dự án với khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được các đối tượng nước ngoài đưa vào vận hành.

Công an xác định Nghĩa là đối tượng cầm đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, then chốt trong mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Liên quan đến vụ án, vào ngày 26/11, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 19 đối tượng khác để phục vụ điều tra.