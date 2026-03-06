Tại sao nhiều trang phát lậu có tên "Xôi Lạc" vẫn hoạt động?

Như đã đưa tin, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá hệ thống phát lậu Xôi Lạc TV, khởi tố 38 bị can với nhiều tội danh.

Tuy nhiên, trên mạng, nhiều người vẫn có thể tìm và truy cập những trang web có tên Xôi Lạc để xem lậu bóng đá hoặc các môn thể thao khác.

Trước nội dung này, đại diện Cục A05 cho hay "Xôi Lạc" là tên gọi chung của nhiều trang web, đường dẫn. Theo Cục A05, những trang web này dẫn nguồn và phát sóng từ các quốc gia lân cận, ngoài Việt Nam.

Cục A05 đã và đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các trang web nêu trên.

Nhiều trang web có tên và đường dẫn Xôi Lạc vẫn hoạt động (Ảnh: Hải Nam).

Trong khi đó, đối với hệ thống Xôi Lạc TV có trụ sở tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, cũng như ngăn chặn được tất cả các trang web trong hệ thống này như Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88...

38 người đã bị khởi tố về các tội Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Cục A05 cho biết hệ thống Xôi Lạc TV có trụ sở, mô hình hoạt động bài bản với các phòng bình luận, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...