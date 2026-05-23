Phá đường dây mua bán 2,4 tấn xyanua từ vụ thanh niên tử vong ở TPHCM

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - PC01) đã khởi tố 35 bị can về các tội Tàng trữ, Mua bán trái phép chất độc.

35 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, từ một trường hợp nam thanh niên tự tử bằng thuốc độc xảy ra vào ngày 29/4 tại xã Bàu Bàng, Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc xác minh. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, PC01 thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Qua đó, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T. đặt mua qua Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán xyanua cho riêng anh T. mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Đỏ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm, PC01 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động vào cuộc, truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xyanua từ Campuchia về Việt Nam, xác định đối tượng Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây.

Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 35 đối tượng về các tội Tàng trữ, Mua bán trái phép chất độc”, thu giữ hơn 1,3 tấn xyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Xyanua được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Đồng thời, kết quả triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua quy mô lớn xuyên biên giới tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TPHCM trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự.