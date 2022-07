Ông Nguyễn Sơn Lộ bị điều tra về tội "xâm phạm lợi ích nhà nước"

Ngày 27/7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Sơn Lộ.

Theo Bộ Công an, bị can Nguyễn Sơn Lộ (74 tuổi, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Nơi làm việc của ông Lộ ở Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA (ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.