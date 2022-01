Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao khởi tố tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ"?

Dân trí Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can, riêng ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, tại địa điểm được gọi tên Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ. Công an quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can, riêng ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những diễn biến mới nhất vụ Tịnh thất Bồng Lai tính đến chiều 8/1

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, 4 bị can trên đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài để bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An.

Vài tháng gần đây những người sống trong tịnh thất đã xây dựng thêm nhà 2 tầng phía sau không gian thờ tự cũ. Tuy nhiên, khi tòa nhà đang xây phần móng, trụ, khung thì khu Tịnh thất Bồng Lai bị công an khám xét, phải tạm dừng thi công.

Khu nhà phía sau tịnh thất đang được xây dở dang (Ảnh: Hải Long)

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc cô gái tên Diễm My (23 tuổi, nhà ở TPHCM) được phát hiện trong một căn hầm bí mật trong Tịnh thất Bồng Lai đêm 6/1, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An khẳng định: "Không có chuyện cô gái tên Diễm My được phát hiện trong căn hầm trong Tịnh thất Bồng Lai tính đến thời điểm này. Công an huyện Đức Hòa vẫn đang thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Long An là phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương để tìm kiếm cô gái tên Diễm My để yêu cầu sự phối hợp của cô gái này trong nhiều vấn đề đang trong quá trình điều tra".

Khu Tịnh thất Bồng Lai đang bị cơ quan công an phong tỏa (Ảnh: Quang Minh).

Ngay trước khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa công bố quyết định khởi tố vụ án, lực lượng chức năng huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đã phong tỏa chặt toàn bộ khu vực Tịnh thất Bồng Lai cho đến thời điểm hiện tại.

Lực lượng an ninh còn bám sát khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai trong bán kính khoảng 100 m để yêu cầu tất cả những người đến đây không được chụp ảnh, quay phim.

Quang Minh