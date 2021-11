"Ông Nguyễn Duy Linh phạm tội vì lợi ích cá nhân mù quáng"

Dân trí Theo đánh giá của Tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Linh là người nắm vững các quy định của pháp luật nhưng do lợi ích cá nhân mù quáng đã phạm tội, nhận hối lộ số tiền rất lớn.

Sáng 6/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ" . Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo buộc phạm tội "Môi giới hối lộ", bị cáo Hồ Hữu Hòa bị tuyên phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam. Tòa án ghi nhận bị cáo Hòa đã chấp hành xong hình phạt tù, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên xử sơ thẩm (Ảnh: TTXVN).

Trước khi quyết định tuyên phạt các mức án trên đối với từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã có những đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân các bị cáo.

HĐXX sơ thẩm thấy rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức; gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân; đòi hỏi phải được xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng và phòng chống tội phạm chung.

Đặc biệt, tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay đang là nỗi lo ngại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ công chức, Đảng viên; làm mất uy tín, niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.

Do vậy, việc khởi tố, truy tố, xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, bị cáo đã thừa nhận hành vi đưa hối lộ số tiền rất lớn, nhân thân đã có tiền án, tiền sự. Tuy không xác định là tiền án, tiền sự để đánh giá nhưng cần xem xét để tổng hợp hình phạt của nhiều bản án theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn điều tra, ban đầu, bị cáo đã tự nguyện khai báo hành vi vi phạm và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi đó. Bản thân bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có thân nhân là người có công nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ông Nguyễn Duy Linh đã nhận hối lộ số tiền rất lớn

Đối với ông Nguyễn Duy Linh, Tòa sơ thẩm xét thấy, bị cáo nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), cán bộ cao cấp trong ngành công an, là người hiểu rõ và nắm vững các quy định của pháp luật nhưng do lợi ích cá nhân mù quáng, bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến phạm tội, nhận hối lộ số tiền rất lớn.

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo phủ nhận toàn bộ sự việc, không thừa nhận tội nhưng tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố bị cáo nhận 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ là đúng. Bị cáo ăn năn hối cải, xin được nộp lại số tiền đã nhận và vợ bị cáo đã tự nguyện nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. HĐXX đánh giá cao thái độ tích cực của bị cáo và ghi nhận là các tình tiết giảm nhẹ.

Về nhân thân, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo hiện đang bị bệnh và phải điều trị tại Bệnh viện 19-8. Bị cáo và thân nhân trong gia đình có bố đẻ và ông nội có nhiều thành tích, cống hiến trong ngành công an, cho tổ quốc và được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Đối với bị cáo Hồ Hữu Hòa, bị cáo là người đã dẫn dắt, tham mưu, môi giới để Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ cho Nguyễn Duy Linh số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, khi xác định hình phạt cũng xem xét trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện và giải quyết vụ án. Sự tích cực khai báo và phối hợp của bị cáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra vụ án.

Bị cáo phạm tội vì nể nang, tình cảm, không được hưởng lợi. Về nhân thân, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có bố đẻ là người có công với cách mạng.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi, thái độ, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, HĐXX thấy rằng, hành vi của các bị cáo đều phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt được quy định rất nghiêm khắc, lẽ ra phải áp dụng mức hình phạt cao đối với các bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo đã rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận ra sai phạm của mình.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh đã xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an và xin tự nguyện yêu cầu gia đình nộp, khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Đây là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nên HĐXX xem xét quyết định xử phạt các bị cáo hình phạt tù dưới mức khởi điểm của khung hình phạt. Điều này thể hiện tính nhân đạo, nhân văn của pháp luật xã hội chủ nghĩa, cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Phúc Lâm