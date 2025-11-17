Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong khai "tai điếc, mắt mờ"

Sáng 17/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hùng là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại tòa, bị cáo Cao Văn Hùng chỉ cúi gằm mặt. Khi luật sư đặt một số câu hỏi, Hùng chỉ im lặng và sau đó nói tai đã điếc, mắt mờ.

Trong phần thủ tục phiên tòa, thẩm phán chủ tọa hỏi Cao Văn Hùng: "Sức khỏe thế nào?", nhưng bị cáo im lặng, không nói gì.

Lúc này cảnh sát dẫn giải thông báo, theo báo cáo của bệnh viện sức khỏe bị cáo ổn định.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, trước khi diễn ra phiên xét xử đã gửi giấy triệu tập đến gia đình các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay một số bị hại, đại diện bị hại vắng mặt không có lý do.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Viện kiểm sát đánh giá đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gia đình các bị hại đều có yêu cầu bồi thường về dân sự. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, căn cứ quy định của pháp luật Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Cao Văn Hùng cũng đề nghị hoãn phiên tòa do trước đó có hỏi bị cáo này một số câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

Sau ít phút hội ý Hội đồng xét xử thông báo, do phiên tòa vắng nhiều bị hại, để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị hại nên sẽ tạm hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 5/12.

Ghi nhận của phóng viên, phiên xét xử có khoảng 30 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng tại phiên tòa sáng nay vắng khoảng 10 người.

Theo cáo trạng khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũ (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác bảo Hùng: “Sao uống bia không trả tiền?” rồi tát vào mặt bị cáo vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục quay trở lại quán trên, ngồi uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh mình lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh L.V.N. là khách của quán ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì bị đánh, bị cáo đã đi mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương. Vụ cháy cũng gây hư hỏng 1 ô tô, 8 mô tô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Được biết năm 1998, Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.