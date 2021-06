Ông chủ tiệm vàng kể phút nam thanh niên xem nữ trang rồi bỏ chạy

Dân trí Ông chủ tiệm vàng ở Bình Chánh (TPHCM) kể lại giây phút nam thanh niên vờ xem lắc vàng giá 16 triệu đồng rồi giật phăng bỏ chạy.

Ngày 21/6, mạng xã hội Facebook lan truyền 3 đoạn clip ghi hình một nam thanh niên được cho là vờ mua vàng rồi cướp lắc nữ trang ở huyện Bình Chánh (TPHCM).

Camera ghi lại hình ảnh nam thanh niên đang xem lắc vàng.

Ông K.Y., chủ tiệm vàng Y. trên đường Nữ Dân Công (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cho biết, chiều 19/6, nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy ghé vào đặt làm lắc vàng.

Ông Y. đặt lịch, nếu đồng ý làm, hết dịch bệnh mới có lắc. Nam thanh niên nghe vậy rồi rời đi. Khoảng 30 phút sau, nam thanh niên này quay lại nói với ông Y., các tiệm vàng khác cũng không có chiếc lắc anh ta mong muốn.

"Nam thanh niên nói tôi đưa chiếc lắc xem thử, rồi bất ngờ giật lấy bỏ chạy. Tủ trưng bày nữ trang vừa được gắn thêm lớp kính cao khoảng 60 cm để phòng chống dịch bệnh khi tiếp xúc với khách hàng, nếu không tôi đã bắt được tên cướp", ông Y. thuật lại sự việc.

Tiệm vàng xảy ra vụ việc.

Theo ông Y., thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình ông coi tiệm, chiếc lắc vàng 5 chỉ giá 16 triệu đồng.

Trước đó, nam thanh niên này được cho là cũng ghé tiệm vàng của người em ông Y. ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) - cách đó 7 km để hỏi mua lắc vàng. Thời điểm đó tiệm này đông người nên anh ta rời đi.

Tiếp nhận phản ánh từ phóng viên, đại diện Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết, đơn vị sẽ cử cán bộ rà soát và sẽ thông tin sau.

Dù bị hại không trình báo nhưng cơ quan công an vẫn phải làm rõ thông tin để có hướng xử lý, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn - vị đại diện công an xã cho hay.

Hoàng Thuận