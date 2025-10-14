Ô tô khách gây tai nạn với xe máy, hai anh em ruột bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Quang Đại để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại đường Hùng Vương (phường Phong Châu, Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 28FZ-190.43 do anh P.V.H. (xã Chân Mộng, Phú Thọ) điều khiển, chở theo anh L.V.H. với ô tô khách biển số 73B-005.02 do Nguyễn Quang Thắng (SN 1981, trú tại xã Bình Ca, Tuyên Quang) điều khiển.

Kết quả điều tra cho thấy lỗi dẫn đến tai nạn do Thắng điều khiển ô tô chuyển hướng rẽ phải nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn, va chạm với xe máy đi cùng chiều phía sau. Hành vi này vi phạm khoản 2, 3 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Vụ tai nạn khiến anh P.V.H. thương tích 51% và anh L.V.H. thương tích 18%. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Quang Thắng không có giấy phép lái xe, sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc người bị nạn.

Hành vi của Thắng được công an xác định đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ Nguyễn Quang Đại (SN 1988, em trai của Thắng, chủ sở hữu ô tô khách), dù biết rõ anh trai không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe cho điều khiển với lý do “không thuê được người lái”.

Hành vi của Đại được xác định đủ yếu tố cấu thành tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

“Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà phớt lờ quy định pháp luật, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại cho người khác mà còn khiến chính người vi phạm đối mặt với trách nhiệm hình sự nghiêm khắc”, Công an tỉnh Phú Thọ nhận định.

Công an khuyến cáo mỗi cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chỉ giao phương tiện cho người đủ điều kiện, có giấy phép lái xe hợp lệ.