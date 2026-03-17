Ô tô cho thuê cùng khách "bốc hơi" suốt 4 năm ở TPHCM

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một bãi xe ở quận Bình Tân cũ.

Công an truy tìm Lê Văn Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/2/2022, ông Huỳnh Thanh Thế Bảo (SN 1984) cho ông Lê Văn Tuấn (SN 1968, ngụ phường Chợ Quán) thuê ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova biển số 51A-517.56 tại bãi xe trên đường 21B, phường An Lạc. Hai bên thỏa thuận miệng, không ký hợp đồng với số tiền thuê là 12 triệu đồng/tháng. Chủ xe đã giao toàn bộ giấy tờ xe và ô tô cho ông Tuấn.

Tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, ông Tuấn thanh toán tiền thuê xe cho ông Bảo đầy đủ như thỏa thuận. Tuy nhiên, từ đó trở đi, người này không trả tiền. Đồng thời, chủ xe phát hiện định vị bị cắt và không liên lạc được với ông Tuấn.

Nhận tin báo, cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Lê Văn Tuấn không có mặt tại nơi đăng ký thường trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ điều tra, nhà chức trách ra thông báo đề nghị ông Lê Văn Tuấn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ công tác số 9), tại địa chỉ 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, để hợp tác làm việc.

Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu cá nhân, tổ chức phát hiện đối tượng Dũng hoặc ô tô trên thì báo ngay cho điều tra viên Lê Văn Tuấn theo số điện thoại 0962.698.493 để tiếp nhận xử lý.