Nửa đêm đột nhập phòng trọ của phụ nữ, dùng dao khống chế cướp tài sản

Ngày 6/3, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam Lương Quốc Thuận (31 tuổi, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hòa Cường (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị V.T.N.P. (27 tuổi) về việc bị một đối tượng đột nhập phòng trọ, dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định bắt Lương Quốc Thuận (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, khoảng 23h50 ngày 28/2, khi đang ngủ tại phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, chị P. phát hiện một người đàn ông vào phòng, bật điện và dùng dao đe dọa.

Đối tượng sau đó lấy đi máy tính xách tay, điện thoại di động và ví tiền bên trong có hơn 3 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng nghi vấn là Lương Quốc Thuận nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuận thừa nhận hành vi đột nhập phòng trọ, dùng dao khống chế bị hại để cướp tài sản. Đối tượng còn khai trước đó đã trộm cắp một xe máy tại địa bàn phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) và sử dụng phương tiện này để đi gây án.