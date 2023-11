Nữ thầy cúng rởm lừa "cắt vía, đổi cung"

Ngày 2/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Thị Soa (38 tuổi, trú xã Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Soa và nạn nhân T.T.Q. (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) quen biết nhau đã lâu. Soa nói với nạn nhân là mình được "bề trên" phù hộ nên nhiều lần chị Q. nhờ Soa xem bói, làm lễ cúng giải hạn.

Đối tượng Trần Thị Soa tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: V. Hậu).

Khi quan hệ hai bên trở nên thân thiết, biết chị Q. rất tin vào chuyện tâm linh nên Soa lập kế hoạch lừa đảo.

Trần Thị Soa nói chị Q. và con trai đang gặp hạn, cần phải làm lễ cắt vía âm, đổi vía dương để đáo cung, đổi vận. Tưởng thật, chị Q. nhờ Soa làm lễ giải hạn. Chỉ trong 3 ngày, Soa đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Q. hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Trần Thị Soa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này cho biết, số tiền chiếm đoạt của nạn nhân đã được đầu tư vào thị trường chứng khoán và thua lỗ sạch.