Giả danh Công an Hà Nội gọi điện lừa đảo ở Thanh Hóa

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành và Ngân hàng Nông nghiệp Agribank, Chi nhánh Vân Du đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng.

Khoảng 15h ngày 26/10, bà N.T.U. (SN 1955, ở Khu phố 3, thị trấn Vân Du) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nói là bà có dùng số điện thoại đăng ký tài khoản để lừa đảo số tiền 60 triệu đồng và vụ việc đã được báo đến Công an Hà Nội.

Bà U. nhận lại số tiền suýt bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiếp đó, một đối tượng khác gọi điện cho bà, giới thiệu là Công an Hà Nội và cho biết sẽ giúp bà U. đòi lại quyền lợi và dặn bà phải đóng kín cửa, không được nói cho ai biết.

Đặc biệt, bà U. còn nhận được yêu cầu chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Do hoảng sợ, bà U. đã ra Ngân hàng Nông nghiệp Agribank, Chi nhánh Vân Du gặp chị Lê Thị Phượng là cán bộ ngân hàng nhờ rút 60 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển qua tài khoản cho người giả danh công an cung cấp.

Do đã được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng nên chị Phượng nghi ngờ bà U. bị lừa nên kịp thời thông báo cho Công an thị trấn Vân Du.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Vân Du đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và gặp trực tiếp bà U. để tuyên truyền, giải thích cho bà biết đây là hình thức lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tội phạm.

Sau khi được cán bộ Công an thị trấn Vân Du giải thích, bà U. đã nhận thức được việc bị lừa đảo và không chuyển tiền cho các đối tượng.