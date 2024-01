Nữ nhân viên "phù phép" 260 bộ hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Ngày 4/1, nguồn tin cho biết, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Lan Anh (30 tuổi, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trần Thị Lan Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Q. Trang).

Trần Thị Lan Anh được giao nhiệm vụ quản lý tại một cơ sở chuyên mua bán, cho thuê ô tô có quy mô khá lớn ở huyện Quỳnh Lưu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nữ quản lý này đã làm giả các hợp đồng mua bán, cho thuê xe, làm giả giấy đăng ký xe của 260 hồ sơ nhằm trục lợi cá nhân.

Bằng cách này, Trần Thị Lan Anh chiếm đoạt của cửa hàng hơn 3 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi làm việc của Trần Thị Lan Anh, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.