Nữ nhân viên bưu điện lừa người dân làm sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tiền tỷ

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng (37 tuổi), trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là nhân viên Bưu điện thị trấn Thịnh Long về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 1/2021 đến tháng 2/2023, Phượng làm nhân viên tại Bưu cục thị trấn Thịnh Long, có nhiệm vụ nhận và gửi các đơn hàng theo yêu cầu của khách đến giao dịch; chi trả lương hưu hàng tháng; không có nhiệm vụ nhận tiền gửi tiết kiệm và phát hành sổ gửi tiết kiệm cho người dân.

Đối tượng Trần Thị Bích Phượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nam Định).

Bưu cục thị trấn Thịnh Long cũng không có chức năng phát hành dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Tuy nhiên, Phượng đã lôi kéo nhiều người dân ở địa phương gửi tiền tiết kiệm bưu điện với lãi suất từ 6-9%/năm, tùy từng thời điểm, lại ở gần nhà, không phải mất thời gian đến ngân hàng giao dịch.

Để tạo lòng tin, Phượng đã dùng tờ bìa A4 có màu xanh nhạt để làm giả sổ tiết kiệm của một ngân hàng và dùng dấu đóng hàng ngày của bưu điện, có màu đen, đóng lên sổ để người dân tin tưởng đấy là sổ thật.

Với thủ đoạn trên, Phượng khai đã làm giả 55 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt của 15 người dân ở thị trấn Thịnh Long với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng.

Trong đó, nạn nhân bị Phượng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều nhất là trên 2,7 tỷ đồng. Số tiền bị Phượng lừa đảo chiếm đoạt phần lớn là tiền dưỡng già, tiền khám bệnh của người cao tuổi, thương binh…

Bước đầu cơ quan công an xác định, tiền chiếm đoạt được Phượng dùng cho các mục đích cá nhân.

Vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục làm rõ.