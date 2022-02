Nữ Giám đốc Trung tâm GreenID bị khởi tố, bắt giam

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Ngụy Thị Khanh (SN 1976), trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bà Ngụy Thị Khanh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an Hà Nội, bà Ngụy Thị Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Được biết, bà Ngụy Thị Khanh là Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID.

Trên website của mình, Trung tâm GreenID được giới thiệu là một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

"GreenID hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam, đồng thời đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại… GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam và vùng Đông Nam Á dựa vào áp dụng rộng rãi các công nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

GreenID hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan. GreenID áp dụng hướng tiếp cận dựa vào bằng chứng thực tiễn, hướng tới giải pháp kết hợp chặt chẽ với tích cực tư vấn và góp ý chính sách để xúc tác cho những thay đổi cơ bản về tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững" - một số lời tự giới thiệu trên website của GreenID.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.