Nữ giám đốc trong vụ án Quân “xa lộ” bị bắt

Liên quan đến vụ án giang hồ Mai Văn Quân (còn gọi là Quân “xa lộ”) bị sát hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng có liên quan.

Trong đó, Nguyễn Thanh Tiền (còn gọi là Tý "chợ") được xác định trực tiếp gây án. Tuy nhiên, người này đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết, một trường hợp khác liên quan đến vụ án này là bà Lê Thị Tuyết (SN 1976, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế). Người này từng bị tuyên án 3 năm tù treo, vừa bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt hồi đầu tháng 9 để điều tra về hành vi đánh bạc.

Bị cáo Lê Thị Tuyết (Ảnh: Hải Long).

Vụ án Quân "xa lộ" bị hơn 20 người truy sát đến tử vong từng gây xôn xao dư luận hồi năm 2019. Quân "xa lộ" được biết đến là đại ca khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai.

Theo nội dung vụ án, năm 2017, ông Nguyễn Anh Trung hỏi vay tiền của bà Lê Thị Tuyết để làm ăn. Bà Tuyết đồng ý với điều kiện vợ chồng ông Trung phải làm hợp đồng bán căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1 cũ) cho cháu của mình với giá 100 tỷ đồng.

Sau đó, bà Tuyết thế chấp căn nhà cho ngân hàng vay 67 tỷ đồng, đưa cho ông Trung 35 tỷ đồng, còn lại Tuyết giữ. Ông Trung yêu cầu chuyển phần tiền còn lại, nhưng bà Tuyết không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn.

Chủ nhà đăng thông tin trên mạng xã hội, nói xấu bà Tuyết. Võ Thùy Linh (từ Australia về) được bà Tuyết ủy quyền cùng Lý Văn Tư giải quyết tranh chấp.

Sáng 4/11/2019, Linh đến nhà ông Trung yêu cầu gỡ thông tin nói xấu bà Tuyết, nhưng bị đuổi về. Khi về, Trung thấy ô tô của Linh nên nói cho ông Mai Văn Quân biết. Lúc này, ông Quân dùng gậy đập vỡ kính xe dằn mặt.

Hai bên nhắn tin qua lại thách thức nhau rồi hẹn gặp giải quyết. Biết nhóm ông Quân đến quán karaoke gần đó, Linh, Tư và Hồ Thanh Phương gọi khoảng 20 người kéo đến. Vừa thấy Quân, nhóm Phương xông đến chém liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong.

Sau khi Quân "xa lộ" bị sát hại, biết Tư có liên quan cái chết của bị hại, song Tuyết, Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ vẫn cung cấp tiền cho đối tượng bỏ trốn.

Tháng 3/2023, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thùy Linh 18 năm tù, Hồ Thanh Phương tù chung thân về tội Giết người. Cùng tội danh Giết người, 11 bị cáo còn lại bị phạt mức án 6 năm tù đến tù chung thân.

Riêng Tuyết nhận mức án 3 năm tù, Nam bị 2 năm tù, còn Phương bị 18 tháng tù cùng về tội Che giấu tội phạm. Sáu tháng sau, TAND Cấp cao tại TPHCM chấp nhận kháng cáo của Tuyết, chuyển thành 3 năm tù treo.