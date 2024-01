Nữ doanh nhân bảo kê xe tải từng đoạt nhiều danh hiệu nhan sắc

Bà Tiến từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và giành được một số giải thưởng, trong đó có danh hiệu Người đẹp nhân ái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bà Nguyễn Kim Tiến được biết đến là một người phụ nữ làm kinh doanh thành đạt, xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

Năm 2021, bà Nguyễn Kim Tiến giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu ảnh quý bà thanh lịch Việt Nam.

Năm 2022, người phụ nữ này tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam, giành giải Người đẹp áo dài và Người đẹp nhân ái.

Trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu nói trên, bà Tiến quyên góp 2 vật phẩm trị giá gần 500 triệu đồng để thực hiện các dự án thiện nguyện vì cộng đồng.

Bà Kim Tiến trong một hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Truyền hình Thái Hòa).

Người phụ nữ này thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật... trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Bà Tiến cũng được biết đến là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi với trang trại chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả quy mô lớn ở địa phương. Bà Tiến là một trong hai cá nhân của tỉnh Nghệ An được vinh danh trong Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13/10/2023.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, ngày 6/1, ngay trước thời điểm bị bắt giữ, bà Tiến được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thị xã Thái Hòa.

Như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Kim Tiến (59 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bà Nguyễn Kim Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: V. Hậu).

Thời điểm bị bắt giữ, bà Tiến là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Tiến, công an thu giữ 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí. Các tài liệu này đều mang tên Nguyễn Kim Tiến.

Theo kết quả điều tra, bà Tiến tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm. Người phụ nữ này yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền "bảo kê" hàng tháng với mức 10 triệu đồng/phương tiện.

Cơ quan chức năng làm rõ, từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, bà Tiến đã thu tiền bảo kê 70 phương tiện vận tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng.