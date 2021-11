Nổ súng giữa ban ngày tại Vinh, một người bị thương

Dân trí Vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã khiến một người bị thương, đối tượng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Vào khoảng 8h30' sáng 20/11, tại số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều người tại đây hốt hoảng, bỏ chạy. Sau vụ nổ súng, một người đàn ông bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Công an thành phố Vinh có mặt tại hiện trường điều tra vụ nổ súng vào sáng sớm ngày 20/11 (Ảnh: D.H).

Nhận chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã cử các trinh sát có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt đối tượng.

Đối tượng Đậu Đức Thuận, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh (Ảnh: Công an TP Vinh cung cấp).

Khẩu súng đối tượng dùng gây án (Ảnh: Công án TP Vinh cung cấp).

Chỉ sau hơn một giờ vào cuộc, lực lượng Công an thành phố Vinh đã bắt giữ đối tượng, thu giữ một khẩu súng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Vinh làm rõ.



Nguyễn Phê