Nổ súng, chém nhau trong quán nhậu, 2 người bị thương

Chiều 9/5, theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hội An, một vụ nổ súng hoa cải xảy ra tại đường Lý Thái Tổ khiến 2 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ súng gây thương tích (Ảnh: CTV).

Theo thông tin, khoảng 14h chiều cùng ngày, nhóm 6 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán trên đường Lý Thái Tổ (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ một thanh niên mang theo mã tấu xông vào quán, chém một người trong nhóm đứt ngón tay.

Sau khi chém, thanh niên mang theo mã tấu bỏ chạy. 5 người còn lại trong nhóm đuổi theo.

Khi đến nhà văn hóa Trường Lệ, đồng bọn của nam thanh niên mang theo mã tấu phục sẵn, dùng súng hoa cải bắn 2 phát khiến người trong nhóm truy đuổi bị đa chấn thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Hội An cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP Hội An đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, truy xét nóng thủ phạm.

Điều tra ban đầu, Công an TP Hội An xác định, đối tượng gây án là Trần Xuân Vũ (hộ khẩu thường trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Hiện đối tượng này đã bỏ trốn. Công an TP Hội An đang triển khai lực lượng truy tìm đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.