Dùng búa giết chết chủ nợ rồi đốt xác phi tang

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi) xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là Công Hữu Sáng (46 tuổi), ngụ tổ 2, ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào rạng sáng 5/5, người dân địa phương phát hiện ông Công Hữu Sáng (46 tuổi) tử vong trong căn nhà gần như bị cháy hoàn toàn. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với quyết tâm nhanh chóng làm sáng tỏa vụ án và truy bắt nhanh thủ phạm gây án nên Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang - đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng trinh sát và điều tra viên có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phá án, phối hợp với Công an huyện Hòn Đất, nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ.

Hiện trường vụ án (Ảnh: CTV)

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Chỉ sau một ngày thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 6/5, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi, ngụ Tổ 8, ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nên mời về cơ quan công an làm việc.

Ban đầu đối tượng Nguyên luôn quanh co chối tội, nhưng bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên nên Nguyên đã cúi đầu nhận tội.

Nguyên khai nhận, vào khoảng 2 năm về trước, Nguyên mượn tiền của vợ chồng anh Sáng nhưng không có tiền trả đúng hẹn. Nhiều lần Nguyên bị vợ chồng anh Sáng dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức, nuôi ý định giết chủ nợ để trả thù.

Gần đây, Nguyên biết nạn nhân sống một mình nên khoảng 7h sáng ngày 3/5, Nguyên qua nhà rủ anh Sáng uống rượu. Cuộc nhậu kéo dài hơn 60 phút, sau đó Nguyên bỏ về nhà.

Nhưng với các bằng chứng xác thực, đối tượng Nguyễn Văn Nguyên đã nhận tội giết chết anh Công Hữu Sáng (Ảnh: CTV).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyên tiếp tục gọi điện rủ anh Sáng nhậu. Khoảng 30 phút sau, Nguyên đến nhà, phát hiện anh Sáng đang nằm ngủ trên giường một mình nên có ý định giết nạn nhân. Nguyên đã lấy búa đập vào đầu anh Sáng gây tử vong.

Sau khi giết chết nạn nhân, Nguyên đem cây búa và 2 điện thoại của anh Sáng vứt xuống sông. Sau đó, lấy một chiếc nhẫn, một chiếc lắc và một sợi dây chuyền vàng của anh Sáng đang đeo trên người rời khỏi hiện trường…

Công cụ đối tượng Nguyên dùng để giết chết ông Sáng vào đêm 3/5 (Ảnh: CTV).

Đến 23h ngày 4/5, Nguyên quay trở lại nhà anh Sáng lấy xăng trong xe máy của nạn nhân rồi tưới lên người Sáng và quanh nhà, sau đó châm lửa đốt. Tuy nhiên, khi thực hiện do bất cẩn, Nguyên đã bị lửa cháy làm bỏng mặt và cánh tay phải.

Đến ngày 6/5, Nguyên bị công an bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên về tội giết người và cướp tài sản.