"Nổ" là cán bộ ngành giáo dục ở TPHCM để lừa 134 triệu đồng

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam đối với Trương Ngọc Hoàng (SN 1971, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một đám giỗ tại xã Vĩnh Kim (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) mà anh Đ.N.T. tham dự. Tại đây, anh T. đã gặp Trương Ngọc Hoàng, người tự giới thiệu là cán bộ công tác trong ngành giáo dục tại TPHCM.

Anh T. chia sẻ với Hoàng về việc thi trượt vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM do thiếu điểm.

Hoàng sau đó hứa giúp đỡ anh T. được vào học tại trường này, đổi lại anh T. phải chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng để "lo lót" cho một số người.

Tin tưởng Hoàng, anh T. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 134 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, anh T. vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển như lời hứa. Khi anh T. yêu cầu Hoàng trả lại số tiền đã chuyển, Hoàng đã hứa hẹn nhưng không thực hiện.

Ngày 27/11/2025, anh T. đã đến Công an xã Vĩnh Kim trình báo sự việc. Qua quá trình làm việc, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 134 triệu đồng của anh Đ.N.T.