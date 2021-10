Nín thở, dầm mưa vây bắt đối tượng ma túy có súng cố thủ trong rừng

Dân trí Biết việc mua bán ma túy của mình bị bại lộ, Xoa nhanh chân trốn vào rừng, mang theo súng, đạn và dao trong người, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Hành trình nhiều năm theo sát sau cuộc bắt hụt

Năm 2015, Phạm Văn Xoa (SN 1988, trú tại bản Thủy Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị cảnh sát bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, đối tượng phân nhỏ ma túy để bán lẻ, nên sau một thời gian tạm giam để điều tra, Công an huyện Quan Sơn buộc trả tự do cho đối tượng do quy định của pháp luật về giám định hàm lượng các chất ma túy.

Đối tượng Xoa bị bắt trong chòi canh trên núi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau đó, Xoa trở về địa phương cố tỏ ra ăn năn, hối cải, thay đổi cuộc sống của mình bằng cách hàng ngày vẫn lên rừng săn, bắn, đào măng đem bán. Nhưng đó chỉ là thủ đoạn để che đậy hành vi mua bán ma túy của mình.

Công an huyện Quan Sơn đã lập hồ sơ đưa đối tượng Phạm Văn Xoa vào diện quản lý đặc biệt, theo sát mọi di biến động và phát hiện Xoa vẫn "ngựa quen đường cũ". Mọi hoạt động của Xoa tuy được che đậy cẩn thận nhưng đều được các trinh sát thu thập, củng cố hồ sơ.

Đối tượng hoạt động tinh vi, lợi dụng khu vực rừng núi, hẻo lánh để vượt rừng sang khu vực giáp biên giới với tỉnh Hủa Phăn (Lào) mua ma túy về sau đó chia nhỏ và giấu ở nhiều nơi để bán cho con nghiện. Xoa giao dịch qua điện thoại, nhận tiền trước rồi mới chỉ điểm cất giấu cho con nghiện.

Đầu tháng 7 vừa qua, một con nghiện là khách hàng thường xuyên của Xoa sa lưới do tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ mắt xích này, mở rộng vụ án, Công an huyện Quan Sơn tổ chức lực lượng bắt giữ Phạm Văn Xoa để điều tra làm rõ.

Sau khi biết mình bị truy nã, Xoa đã nhanh chân lẩn trốn vào rừng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Biết việc mua bán ma túy của mình đã bị lộ, Xoa đã ôm theo 2 khẩu súng kíp cùng hàng trăm viên đạn bi, kíp nổ, thuốc súng, dao nhọn vào rừng lẩn trốn. Sau nhiều lần vận động đối tượng ra đầu thú, Xoa vẫn biệt tăm. Ngày 1/8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quan Sơn đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Xoa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cuộc vây bắt trong rừng giữa đêm mưa

Xác định đối tượng vẫn đang lẩn trốn trong rừng thuộc địa bàn xã Sơn Thủy, chưa thể vượt biên sang Lào. Tuy nhiên, đối tượng lúc thì ở chót vót trên đỉnh, khi thì trốn trong chòi canh ở lưng chừng núi, gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án.

Súng đã lên đạn, thuốc nổ, dao nhọn... luôn được đối tượng thủ sẵn trong người (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kế hoạch đánh án được xây dựng, tính toán kỹ lưỡng, các tổ công tác được bố trí kín kẽ gồm các cán bộ, trinh sát lão luyện. Dù đã họp bàn rất kỹ, nhiều lần lên phương án bắt giữ nhưng đều phải hủy vì đối tượng rất manh động, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện. Bên cạnh đó địa bàn rừng núi hiểm trở là trở ngại lớn cho lực lượng chức năng.

Ngày 16/9, Công an huyện Quan Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ đối tượng, phục vụ quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, đối tượng vẫn "án binh bất động" trên đỉnh núi nên các tổ công tác vẫn phải ém quân trong rừng chịu mưa, rét, côn trùng cắn.

Đến ngày 18/9, mưa lớn khiến đối tượng phải rời từ đỉnh núi xuống một chòi canh thấp hơn. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án đã quyết định "cất vó". Dù ở giữa rừng, nhưng đối tượng rất cảnh giác, luôn cầm súng, soi đèn tứ phía.

Khoảng 11h đêm 18/9, sau khi kiểm tra xung quanh khu vực, thấy không có động tĩnh gì, Xoa buông súng xuống để ngả lưng. Trời mưa, lại là thời điểm nửa đêm giữa rừng già, đối tượng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc này, quanh chòi, các trinh sát vẫn nằm im bất động, mặc cho mưa rừng xối xả ướt nhẹp.

0h20 sáng 19/9, các trinh sát của Công an huyện Quan Sơn bất ngờ đạp cửa xông vào khống chế đối tượng.

Trung tá Tống Xuân Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Quan Sơn kể lại: "Trong đêm mưa, chúng tôi dò từng bước để tiếp cận khu vực chòi canh mà đối tượng ẩn náu. Cứ thấy ánh đèn hắt ra là anh em trong đoàn lại nằm rạp xuống đất bất động như những tảng đá giữa rừng. Khi đối tượng không nghi ngờ và đi vào lán thì anh em lại lần từng bước tiếp cận đối tượng.

Biết đối tượng đã rất mệt và mất cảnh giác sau nhiều ngày lẩn trốn, tôi và 2 trinh sát liền áp sát cửa chòi canh. Vấn đề đáng ngại nhất vẫn là 2 khẩu súng mà đối tượng đang thủ sẵn".

Cũng theo Trung tá Tống Xuân Hà, nếu để đối tượng phát hiện, nổ súng thì tỉ lệ thương vong là rất lớn vì đạn súng kíp diện tỏa ra rất rộng, độ sát thương lớn.

"Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng, trong đêm tối mịt mù mưa rừng, chúng tôi ra hiệu cho nhau phải hành động nhanh chóng, dứt khoát, không để đối tượng kịp trở tay.

Vừa ập vào, tôi và một trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng, trinh sát còn lại có nhiệm vụ thu giữ 2 khẩu súng không để đối tượng có cơ hội tiếp cận. Sau một hồi vật lộn, chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng an toàn, một khẩu súng trên tay đối tượng được chúng tôi khống chế, khẩu khác gần đó cũng được thu giữ", Trung tá Hà thông tin.

Thượng tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn cho biết, nếu như trinh sát không tỉnh táo và theo sát đối tượng thì cũng chỉ biết rằng Xoa là đối tượng nghiện ngập thông thường như nhiều người nghiện ma túy khác vì quá trình hoạt động, giao dịch rất tinh vi.

Bằng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, mặc dù phải di chuyển trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng Ban chuyên án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phá thành công Chuyên án số 149-X, tóm gọn đối tượng mua bán ma túy, đảm bảo an toàn lực lượng làm nhiệm vụ cũng như nhân dân.

Khám xét tại chòi canh mà đối tượng ẩn nấp, Ban chuyên án thu giữ 2 súng kíp đã lên đạn, hàng trăm viên đạn các loại, thuốc nổ, kíp nổ, một con dao nhọn và gần 20 gam ma túy tổng hợp.

Trước đó, tại nhà của Xoa, cảnh sát cũng thu giữ 12,821 gam nhựa thuốc phiện, 20 gam ma túy tổng hợp và ma túy đá.

Bình Minh