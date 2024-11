Những khoản nợ nghìn tỷ của Xuyên Việt Oil tại các ngân hàng

Ngày 20/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về tội Đưa, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Trong phần thủ tục, luật sư Lê Hồng Nguyên (bào chữa cho bị cáo Nguyên) cho rằng nhiều người liên quan vắng mặt, vụ án kéo dài nên đề nghị HĐXX tiếp tục triệu tập tới tòa nhằm làm rõ nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, ông Nguyên kiến nghị HĐXX tạo điều kiện cho ông được tiếp xúc với thân chủ trong giờ giải lao.

Đối với các ý kiến trên, HĐXX cho rằng khi cần thiết thì sẽ triệu tập thêm một số người có liên quan. Đối với việc vắng mặt Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, đại diện VKS cho rằng, không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Sau khi hoàn tất phần thủ tục, đại diện VKS bắt đầu công bố cáo trạng dài 44 trang.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, mặc dù đã thu hộ cho Nhà nước đối với tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng, bà Hạnh không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên việc nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước. Tiếp đó, bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân và sử dụng, gây thất thoát số tiền trên.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các công ty của bà Hạnh đang có dư nợ xấu là 6.178 tỷ đồng; trong đó, Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ xấu 5.907 tỷ đồng tại một số tổ chức tín dụng như: SHB 952 tỷ đồng, Agribank hơn 77 tỷ đồng, Vietinbank hơn 1.600 tỷ đồng, BIDV 1.365 tỷ đồng.

Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil tại 5 ngân hàng chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 USD, nên Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp tiền thuế thu hộ vào ngân sách Nhà nước.

Đối với dấu hiệu sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB, đến nay các cơ quan chuyên môn chưa có kết luận định giá các tài sản liên quan các khoản vay. Do đó, ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan về vấn đề này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Liên quan tới vụ án này, bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Theo cáo trạng, ông An có quyền hạn kiểm tra thực tế, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp giấy phép, nên bà Hạnh đã đưa hối lộ cho An 4 lần với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Trong đó, ở lần đưa hối lộ thứ tư vào cuối năm 2016, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép, bà Hạnh hứa tặng ông An chiếc đồng hồ Patek Philippe, nhưng đặt mua ở nước ngoài nên hàng chưa kịp chuyển về.

Đến tháng 7/2017, bà Hạnh đưa cho ông An chiếc đồng hồ Patek Philippe này làm quà sinh nhật. Sau đó, ông An đã bán chiếc đồng hồ với giá 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng).