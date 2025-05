Những căn hầm như địa đạo giữa rừng mới bị cảnh sát đột kích

Mới đây, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã truy quét một vị trí khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 416, lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý, địa phận xã Đak Sơ Mei, huyện Đăk Đoa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục hầm vàng được đào sâu gần 50m trong lòng đất. Một số hầm khác, các đối tượng đã đào ngang từ thân đồi vào sâu bên trong.

Hàng chục căn hầm được đào như địa đạo, giữa cánh rừng (Ảnh: Chí Anh).

Khi chui vào, những căn hầm này như hệ thống địa đạo, nối thông với nhau. Các đường hầm được đào chỉ đủ cho một người chui vào, không khí bên trong rất ngột ngạt, khó thở.

Trong hầm còn sót lại những vật dụng như máy nổ, xe rùa, cuốc xẻng và bao hóa chất để phục vụ cho mục đích khai thác vàng.

Theo thông tin từ UBND xã Đăk Sơ Mei, địa phương đã vào kiểm tra điểm khai thác vàng trái phép từ ngày 20/5. Chiều 24/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện truy quét ở khu vực này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định, nhiều hầm có dấu vết mới khai thác khoáng sản. Một số hầm khác bị bỏ hoang từ lâu và đã được phát hiện, xử lý.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã truy quét điểm khai thác vàng trái phép (Ảnh: Chí Anh).

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa, cho biết thời gian qua, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, truy quét để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở nên các đối tượng thường phát hiện, tẩu tán công cụ và rời khỏi hiện trường.

Theo ông Dũng, trước đây, huyện đã nghiên cứu phương án phá hủy các đường hầm bằng chất nổ nhưng không hiệu quả. Nguyên nhân do cửa hầm và miệng hầm rộng có độ sâu, cần số lượng thuốc nổ nhiều nên không đảm bảo an toàn. Việc phá hủy theo cách này cũng làm ảnh hưởng đến địa chất, môi trường và hệ sinh thái rừng tại khu vực này.

UBND huyện Đăk Đoa đã kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân khi để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. Huyện cũng chỉ đạo công an xã phối hợp, khẩn trương điều tra các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa được yêu cầu tổ chức tuần tra, truy quét để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác vàng trái phép.

Các hầm vàng được đào ngổn ngang như địa đạo (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Khải, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, nói: "Điểm khai thác vàng trên thuộc rừng sản xuất do đơn vị quản lý. Thời gian qua, đơn vị liên tục tuần tra và phá dỡ các lán trại tại điểm khai thác vàng này".

Theo ông Khải, đường vào vị trí này rất hiểm trở. Khi đến hiện trường, các đối tượng đã tẩu thoát. Đơn vị đang kiến nghị cần có những biện pháp nhằm phá các hầm được đào trái phép trên đất rừng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 24/5, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đột kích vào một bãi vàng nằm giữa rừng thuộc huyện Đăk Đoa.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều căn hầm được đào sâu trong lòng đất. Trong những căn hầm này, công an đã thu giữ nhiều máy phát điện, cuốc, xe rùa và một số dụng cụ nghi dùng để khai thác vàng. Lực lượng công an đã khống chế một đối tượng nghi liên quan đến nhóm khai thác vàng trái phép.