Những ai bị khởi tố cùng nữ doanh nhân Hoàng Hường?

Tối 4/10, Bộ Công an thông tin về vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo đó, vụ án được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố hình sự từ ngày 1/10.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường (Ảnh: FBNV).

Cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh trên còn có Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Ngoài ra có Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo cảnh sát, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.