Nhóm tội phạm chuyên livestream “đổ thạch”, chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Ngày 23/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên YouTube.

Trước đó, cảnh sát phát hiện một nhóm đối tượng từng hoạt động tại Campuchia, sau khi về nước đã câu kết với một nhóm đối tượng khác trong nước tổ chức livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

11 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm này tạo lập hoặc mua các kênh YouTube. Trong các buổi livestream, chúng chuẩn bị sẵn rất nhiều viên đá thô với lời quảng cáo bên trong có chứa đá quý Ruby. Các viên đá được bán với giá khác nhau. Người xem lựa chọn mua viên nào, chúng sẽ đập viên đó ra, gọi là “đổ thạch”.

Các đối tượng cam kết với người mua, khi đập đá ra, nếu bên trong chứa đá quý đủ trọng lượng, chúng sẽ mua lại ngay với giá rất cao.

Thực tế, các viên đất đá trên không có giá trị và không hề chứa đá quý.

Các viên đá mà nhóm đối tượng sử dụng để livestream “đổ thạch” (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp đó, nhiều đối tượng khác sử dụng tài khoản ảo đóng vai khách hàng tham gia vào phiên livestream mua đá, tạo giao dịch giả với nội dung thanh toán tiền mua, để lôi kéo những người khác tin tưởng, tham gia trò may rủi.

Khi có khách hàng chuyển tiền mua đá, các đối tượng livestream tiến hành “đổ thạch”. Chúng chỉ cài những viên đá Ruby giả với trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện mua lại, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và 14/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập 6 tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ tổ chức phá án, kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc với 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên.

Nhà chức trách cho biết, trong số 14 đối tượng này có cả các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây.

Cảnh sát thu giữ 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 ô tô, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 8 tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm đến nay, bằng chiêu thức lừa đảo trên, đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng chuyên án.