Nhóm thiếu niên phóng xe ầm ĩ lúc rạng sáng khiến người dân Vinh bức xúc

Sáng 7/12, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh hàng chục, thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, liên tục rú ga, nẹt pô và lạng lách qua các phương tiện đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng cùng ngày, thời điểm này nhiều ô tô và xe đường dài vẫn di chuyển trên tuyến đường.

Nhóm thiếu niên phóng xe máy bạt mạng trên đường Nguyễn Văn Cừ lúc hơn 2h ngày 7/12 (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếng pô xe lớn kéo dài khiến nhiều hộ dân sống hai bên đường bị đánh thức giữa đêm. Sau khi clip lan truyền trên mạng, nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc.

Tài khoản M.H viết: “Đêm nào cũng lao ra đường gầm rú. Chạy như dao giữa đường thì bắt kiểu gì?”. Một tài khoản khác chia sẻ: “Mình đi làm lúc 1h đêm, phải tấp vào lề chờ nhóm này đi hết mới dám chạy tiếp vì sợ bị tông”.

Một người khác bình luận: “Từ 1-3h sáng, đường Lê Hồng Phong gầm rú, không tài nào ngủ nổi”.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của nhóm thanh thiếu niên không chỉ gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. “Lệch tay lái một chút thôi là tai nạn ngay”, một người dân viết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ có thẩm quyền cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và xác minh vụ việc.

“Chúng tôi đã yêu cầu trích xuất camera an ninh trên tuyến đường để nhận diện phương tiện và người điều khiển”, vị cán bộ này cho hay.

Theo nhà chức trách, việc điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thay đổi kết cấu ống xả gây tiếng ồn lớn, phóng nhanh và lạng lách vào ban đêm là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Lực lượng chức năng đã triệu tập nhóm đối tượng nói trên để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.