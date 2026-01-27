Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau trộm tiền công đức liên tỉnh

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản, liên quan một nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Đây là nhóm đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Công an phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức tại một nhà thờ trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt là 6 triệu đồng.

Công an xác định nhóm đối tượng gồm: N.T.L.N. (SN 2009), H.S.D.K. (SN 2010), T.V.K. (SN 2009), N.Đ.D. (SN 2010), T.T.K. (SN 2008) và N.A.S. (SN 2009), cùng trú tại xã Quỳnh Anh.

Chỉ tính từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền công đức tại các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 68 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người và sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo, nhóm đối tượng tìm kiếm địa điểm nhà thờ qua mạng, sau đó phân công cảnh giới để thực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức tại các hòm, thùng quyên góp.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chia nhau tiêu xài.