Bà bán bánh xèo báo mất 5,7 cây vàng, công an truy ra ngay thủ phạm

Ngày 15/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tiền mặt, vàng với giá trị gần 1 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Thành có mối quan hệ quen biết với anh T.Đ.K. (trú tại xã An Hòa, tỉnh Gia Lai). Gần đây, anh K. rủ Thành đến nhà mình ở để hành nghề đi biển.

Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong thời gian chờ đi biển, Thành không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng quan sát thấy bà H.T.L. (đối diện nhà anh K.) sống một mình, thường đi chợ bán bánh xèo lúc sáng sớm.

Khoảng 3h ngày 14/12, lợi dụng bà L. đi bán hàng, Thành dùng kìm phá khóa, đột nhập vào nhà nạn nhân để tìm tài sản. Tại đây, đối tượng đã lấy nhiều tiền mặt, lắc tay, nhẫn vàng rồi trở về nhà anh K..

Khoảng 7h cùng ngày, Thành thuê taxi đi mua một điện thoại rồi trốn đến nhà của người họ hàng ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Trưa cùng ngày, bà L. khi trở về, tá hỏa phát hiện căn nhà bị đột nhập, tài sản bị đánh cắp nên đã trình báo cơ quan công an. Bà L. khai báo, mình bị mất gần 200 triệu đồng tiền mặt và 5,7 cây vàng, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Tiền, nhẫn vàng mà Thành trộm cắp được từ nhà bà L. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được tin báo, lực lượng công an rà soát, phát hiện Thành bất ngờ vắng mặt ở căn nhà đối diện nhà bà L.. Đến 17h45 cùng ngày, công an đã khống chế Thành ở nhà người họ hàng của đối tượng tại phường Quy Nhơn.

Khám xét tại căn nhà của người họ hàng với Thành, lực lượng chức năng thu giữ tài sản mà đối tượng trộm được. gồm: 122 triệu đồng tiền mặt, 1 lắc tay và 25 nhẫn bằng vàng.