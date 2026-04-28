Nhóm thanh niên mở tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạm

Ngày 28/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra tội Rửa tiền. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003), cùng trú thành phố Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện các đối tượng trên làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.

Trước khi ra nước ngoài, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Cơ quan công an xác định có 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.