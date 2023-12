Rủ 6 người mang kiếm Nhật, dao đi giải quyết mâu thuẫn cho em gái người yêu

Ngày 15/12, Công an xã Phú An, thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã kịp thời ngăn chặn nhóm 7 thanh niên mang hung khí đi đánh nhau.

Nhóm 7 người mang hung khí đi giải quyết bị công an phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát).

Theo điều tra, ngày 12/12, Huỳnh Phi Vũ (21 tuổi, quê Bình Dương) nghe bạn gái tên T. kể lại việc cô này có em gái bị nhóm học sinh hăm dọa, ăn hiếp.

Thông qua mạng xã hội, Vũ đã hẹn gặp nhóm đối phương để nói chuyện 2 lần nhưng không thành.

Ngày 15/12, Vũ tiếp tục rủ 6 người khác, mang 1 cây kiếm Nhật, 1 con dao đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết.

Khi cả nhóm đang trên đường đi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Công an đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã Bến Cát đề nghị mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông tin đến công an khi phát hiện những người nghi vấn để kịp thời xử lý.