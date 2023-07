Gần trăm cảnh sát đột kích trường gà ở Bình Dương thu súng và kiếm Nhật

Ngày 6/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này đã phối hợp Công an TP Tân Uyên phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền. Cơ quan công an đã tạm giữ 14 người cùng nhiều tang vật có liên quan.

Nguyễn Phước Hưng (Ảnh: N.H.).

Theo công an, qua nắm địa bàn, Công an Bình Dương phát hiện Nguyễn Phước Hưng (SN 1979, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương) cùng đồng bọn thường xuyên lôi kéo các con bạc đến trường gà của anh ta ở khu đất trống tại phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên) để đá gà ăn tiền.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường (Ảnh: N.H.).

Số tiền cá cược mỗi trận 5-100 triệu đồng. Sau mỗi trận, Hưng thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền cược.

Khoảng 12h30 ngày 2/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Tân Uyên đã bắt quả tang Hưng cùng 13 người đang tham gia đá gà ăn tiền, thu giữ 35 triệu đồng tiền tang vật, một khẩu súng, một cây kiếm nhật, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Khẩu súng và cây kiếm nhật thu giữ tại trường gà (Ảnh: N.H.).

Phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tân Uyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.