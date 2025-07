Nhóm thanh niên bắt giữ người trái phép, ép gia đình trả nợ 800 triệu đồng

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Lê Hồng Phú cùng 3 người khác để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu của công an, do mâu thuẫn liên quan đến khoản nợ 800 triệu đồng nên Nguyễn Lê Hồng Phú (25 tuổi, trú tại phường Bình Thuận, Lâm Đồng) lên kế hoạch bắt giữ L.N.V.P. (24 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, Lâm Đồng) để ép gia đình anh này trả nợ.

Nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật tại cơ quan công an (Ảnh: Trần Ý).

Chiều 28/6, Phú rủ thêm Lê Thị Đô, Nguyễn Hà Phước An, Nguyễn Đình Duy rồi thuê taxi đến khu vực cây xăng Lê Gia (thôn 5, xã Hàm Liêm) để theo dõi, chờ cơ hội bắt giữ P..

Đến 22h cùng ngày, nhóm đối tượng phát hiện P. nên đã tiếp cận, khống chế, buộc P. lên xe rồi đưa người này về một căn nhà ở phường Bình Thuận.

Nhóm người đã giam giữ P. từ đêm 28/6 đến chiều 1/7 để gây sức ép, buộc gia đình nạn nhân trả nợ.

Ngày 1/7, nhận tin trình báo từ người thân của anh P., lực lượng Công an xã Hàm Liêm phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, bắt giữ đối với Nguyễn Lê Hồng Phú, Lê Thị Đô, Nguyễn Hà Phước An, Nguyễn Đình Duy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Lê Hồng Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng còn lại đang được công an lấy lời khai, xác minh mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.