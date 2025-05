Bắt giữ người đàn ông hứa "chạy án" với giá 1 triệu USD

Ngày 16/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin của công an, năm 2023, người quen của ông Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, chủ một công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Do công ty có liên quan trong vụ án, nên ông Cảnh lo sợ bị công an sẽ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Sĩ Khoa (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thông qua các mối quan hệ xã hội, ông Cảnh được giới thiệu, làm quen với ông Khoa nhờ tìm cách liên hệ cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng để công ty không bị điều tra.

Sau vài lần gặp gỡ, ông Khoa đồng ý "giúp" ông Cảnh với chi phí thỏa thuận là 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, ngày 25/1/2024, ông Cảnh mang 637.000 USD (khoảng 16 tỷ đồng) giao cho ông Khoa.

Tuy nhiên, sau đó ông Cảnh bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và Trốn thuế nên ông này đã có đơn tố cáo ông Khoa.