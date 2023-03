Nhóm người sát hại Quân "xa lộ" hầu tòa: "Tôi bị oan, báo chí hãy làm rõ"

Sáng 21/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thùy Linh (31 tuổi) cùng 15 bị cáo khác về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận năm 2019. Nạn nhân là ông Mai Văn Quân (còn gọi Quân "xa lộ") bị nhóm người truy sát đến tử vong. Quân "xa lộ" được biết đến là "đại ca" khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Khoảng 7h40, nhiều xe chở các bị cáo tới tòa án; lực lượng chức năng áp giải các bị cáo ra khỏi xe và nhanh chóng đưa vào tòa án.

Lực lượng công an dẫn giải nữ bị cáo Võ Thùy Linh (31 tuổi, ngụ TPHCM), người được xác định là chủ mưu vụ án.

Tham gia tố tụng có 21 người làm chứng, có quyền và nghĩa vụ liên quan; hơn 20 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và người liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 28/3.

Bên trong tòa, an ninh được thắt chặt, người tới tham dự phiên tòa bắt buộc phải đi qua cửa an ninh, lực lượng công an kiểm soát toàn bộ hành lý, vật dụng cá nhân người ra vào.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng có mặt từ sớm.

Phiên tòa hạn chế người tham dự nên tòa án đã chuẩn bị màn hình lớn để người thân các bị cáo, người liên quan theo dõi bên ngoài cửa.

Bị cáo Võ Thùy Linh được dẫn giải vào phòng xử án.

Bị cáo Nguyễn Tiến Minh Tài vừa được áp giải vào phiên tòa, bị cáo lập tức hô lớn: "Tôi bị oan, báo chí hãy làm rõ giúp tôi", ngay sau đó bị cáo được yêu cầu giữ trật tự khi phiên tòa chưa diễn ra.

Bị cáo Tài "kêu oan" ngay trước phiên tòa mặc dù được xác định có liên quan trực tiếp tới vụ án.

Bị cáo Linh (chủ mưu vụ án) có mặt tại phòng xử án. Bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc, được lực lượng an ninh cho ngồi tách biệt với 15 bị cáo còn lại.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồ Thanh Phương (35 tuổi), người được Linh thuê để kêu gọi đồng phạm "xử lý" Quân "xa lộ".

Võ Thùy Linh và đồng phạm bị truy tố về tội Giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án này, một số bị cáo tại thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi, vì vậy sẽ do Tòa Gia đình và người chưa thành niên (tòa chuyên trách thuộc TAND TPHCM) xét xử.