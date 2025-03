4 lần nhận hơn 1,3 triệu USD và lời khai "bị ép" của cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, để được thực hiện Dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, đã gợi ý và đưa tiền cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Khi được bà Lan đồng ý, Hậu đã tiếp tục liên hệ, đặt vấn đề với ông Thành để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện dự án.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thành đã nhận tiền từ Hậu "Pháo".

Hậu "Pháo" khai gì?

Theo kết luận điều tra, Hậu "Pháo" khai đã 4 lần đưa tiền cho ông Thành, tổng 1,3 triệu USD và 20 tỷ đồng.

Lần đầu tiên vào ngày 5/3/2021, Hậu chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 500.000 USD, giao cho lái xe của Hằng mang đến nhà Hậu (ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau đó Hậu bảo Chính (lái xe của Hậu) chở đến nhà ông Thành. Đến nơi, Hậu tự xách túi tiền vào phòng khách của vị Chủ tịch tỉnh, nói "em có chút quà biếu anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ triển khai dự án và nhờ anh chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phần còn lại dự án chợ đầu mối".

Ông Thành trả lời "để anh sẽ nói" rồi nhận tiền đưa cho vợ cất.

Lần thứ 2 ngày 15/3/2021, Hậu gọi Viber cho ông Thành để hẹn gặp, sau đó chỉ đạo Hằng chuẩn bị 1 triệu USD mang đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Khi Hằng đưa 1 triệu USD, Hậu kiểm tra, bỏ ra ngoài 200.000 USD và mang phần còn lại đưa cho ông Thành.

Căn nguyên của số tiền này, theo lời khai của Hậu, là do trước đó Hậu muốn nhờ ông Thành hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch dự án. Ông Thành đồng ý "sẽ chỉ đạo" và nói muốn nhận khoản tiền mặt tương đương giá trị các lô đất.

Ông Lê Duy Thành (Ảnh: C.L.).

Lần thứ 3 là ngày 20/3/2023, Hậu gọi điện qua Viber hẹn gặp ông Thành tại nhà riêng của vị lãnh đạo, đồng thời tự chuẩn bị 10 tỷ đồng. Khi gặp ông Thành, Hậu nói đây là quà biếu và nhờ triển khai sớm phê duyệt quy hoạch chung Vĩnh Tường.

Ông Thành trả lời "cứ yên tâm". Hậu liền chỉ đạo tài xế lùi xe vào sân để Hậu xách tiền đưa cho ông Thành.

Khoảng 5 tháng sau, quy hoạch chung tỉnh Vĩnh Phúc được điều chỉnh phê duyệt.

Lần cuối cùng vào khoảng tháng 7/2023, Hậu khai tự chuẩn bị 10 tỷ đồng, tổ chức liên hoan tại nhà riêng của Hậu và mời ông Thành đến dự. Tại đây, Hậu đặt vấn đề nhờ ông Thành điều chỉnh lại bảng giá đất tại vị trí kho vận và đất tại xã Yên Lập thuộc dự án chợ đầu mối để giúp Hậu giảm tiền phải nộp.

Ông Thành đồng ý. Hậu nói "em có 10 tỷ đồng gửi anh, em bảo đưa cho lái xe của anh". Ông Thành đáp: "Anh cảm ơn".

Cựu Chủ tịch tỉnh bị ép nhận tiền?

Theo kết luận điều tra, ông Lê Duy Thành thừa nhận việc cầm 1,3 triệu USD và thêm 15 tỷ đồng chứ không phải 20 tỷ như Hậu khai.

Vị cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết quen Hậu từ năm 2010, khi còn công tác tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Khi giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh, ông Thành được bà Lan chỉ đạo "phải giao lại dự án chợ đầu mối cho Hậu vì đây là doanh nghiệp mạnh, có rất nhiều mối quan hệ, phải đôn đốc chỉ đạo làm nhanh".

Thời gian sau đó, ông Thành khai 4 lần được Hậu đưa tiền.

Lần đầu tiên là khoảng đầu năm 2021, ông Thành khai được Hậu đưa túi quà đựng 500.000 USD. Ông Thành cất tại nhà riêng và sử dụng cá nhân.

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") (Ảnh: Bộ Công an).

Lần đưa tiền thứ 2 là khoảng cuối tháng 3/2021, xuất phát từ một ngày cuối năm 2020, khi Hậu nói sẽ cho ông Thành mua 2 miếng đất tại dự án chợ đầu mối.

Ông Thành khai khi đó không mua, không có nhu cầu ở. Tuy nhiên, Hậu đã gọi điện và nói "đất hiện nay giá rẻ, sau này chắc chắn khu vực này sẽ tăng giá rất nhanh. Hơn nữa đây là chính sách bán hàng của công ty, bán theo đúng giá gốc cho các khách hàng có quan hệ thường xuyên".

Ông Thành đồng ý và nhờ Hậu đặt mua giúp 2 ô đất.

Đến khoảng cuối tháng 3/2021, Hậu gặp và nói với ông Thành "đất tại dự án tăng nhanh và đây là thời điểm tốt để bán". Ông Thành đồng ý và nhờ Hậu bán giúp.

Sau đó, Hậu đến phòng làm việc của ông Thành, đưa một vali kéo và nói "đây là tiền chênh lệnh của 2 ô đất mà anh đăng ký mua ở dự án".

Ông Thành hiểu đây là tiền chênh lệnh do bán đất mà ông đăng ký mua với Hậu trước đây. Sau khi Hậu về, ông Thành kiểm tra bên trong vali có 800.000 USD. Số tiền này, ông Thành cất tại cơ quan và sử dụng cá nhân.

Lần thứ 3 khoảng giữa năm 2023, ông Thành khai tại nhà riêng của ông, Hậu để lại một túi xách tại chân bàn uống nước, ông Thành kiểm tra thì thấy bên trong có 5 tỷ đồng nên cất tại phòng ngủ.

Lần thứ 4 là khoảng tháng 7/2023, tại buổi liên hoan ở nhà của Hậu. Khi ông Thành về, lái xe của vị chủ tịch tỉnh nói tài xế của Hậu đưa 2 túi quà. Sáng hôm sau, ông Thành kiểm tra bên trong có 10 tỷ đồng.

Ông Thành gọi Hậu hỏi tiền gì. Hậu đáp: "Cái này bọn em hỗ trợ, các anh phải chi tiêu chung rất nhiều việc".

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói: "Các anh không lấy được đâu, không phải làm thế". Ông Thành khai nhiều lần đã muốn gặp Hậu để đưa lại số tiền này nhưng không gặp được.

Tháng 3/2024, ông Thành giao tài xế cất tiền vào ô tô nhưng người lái xe bảo không an toàn. Sau đó, ông Thành bảo thư ký mang túi tiền đến phòng làm việc nhưng cũng được can ngăn với lý do tương tự.

Vì vậy, vị chủ tịch tỉnh gọi cho ông thông gia nói cất giúp, "khi nào tôi cần tôi điện thoại thì phải mang đến cho tôi ngay".

Thông gia của ông Thành sau đó chuyển các túi tiền về nhà cất giữ.