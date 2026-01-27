Triệu tập hơn 20 người cầm hung khí hỗn chiến tại quán ăn ở TPHCM

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Hóc Môn, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trước một quán ăn.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến bị triệu tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, xuất phát từ mâu thuẫn khi ăn uống tại quán, 2 nhóm thanh niên đã lao ra đánh nhau. Trong quá trình ẩu đả, các đối tượng đã sử dụng dao, kéo, gạch làm hung khí tấn công nhau. Hậu quả làm anh N.V.Q.N. (SN 1995) bị đánh gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hành vi diễn ra giữa đêm khuya, tại khu vực có người dân qua lại, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát khẩn trương tổ chức truy xét, rà soát, mời làm việc những người liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập hơn 20 người thuộc nhiều nhóm có mặt tại hiện trường, làm rõ diễn biến, vai trò từng người trong vụ việc.

Đồng thời, cảnh sát xác định một số đối tượng có hành vi trực tiếp tham gia đánh nhau, sử dụng hung khí, cũng như những đối tượng có hành vi hỗ trợ bỏ trốn sau khi gây án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hóc Môn và các đơn vị có liên quan tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhà chức trách kêu gọi các đối tượng có đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Gia đình, người thân biết thông tin cần vận động các đối tượng chấp hành, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho người vi phạm trốn tránh trách nhiệm đều có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.