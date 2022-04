Nhóm nam sinh hỗn chiến trong ký túc xá, một người tử vong

Ngày 7/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa có quyết định chuyển hồ sơ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

Bị can Vừ Bá G. tại cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kỳ Sơn (Ảnh: H. Tuấn).

Theo điều tra ban đầu, vào tối 21/3, Lầu Bá T. (SN 2002, học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn) cùng một người bạn đến khu ký túc xá Trường phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn (Kỳ Sơn) chơi. Tại đây, giữa T. và nhóm 6 học sinh cấp 2 xảy ra mâu thuẫn.

Trong khi cùng nhóm bạn đánh T., nam sinh Vừ Bá G. (SN 2007, trú xã Sơn Tây) đã dùng dao chém vào đầu T. khiến nạn nhân bị thương nặng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Lầu Bá T. tử vong sau đó.

Sau khi Lầu Bá T. tử vong, Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Vừ Bá G. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn phê chuẩn.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra.