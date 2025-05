Bắt giữ hai đối tượng khai thác đất rừng trái phép ở Phú Thọ

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Các đối tượng gồm: Lê Hoàng Thắng (23 tuổi) và Hoàng Hải Long (22 tuổi), cùng trú ở khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Thắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 4 vừa qua Hoàng Hải Long mua lại hơn 1ha đất rừng sản xuất của gia đình ông Đinh Văn Trang thuộc khu Chiềng Nội, xã Thạch Khoán.

Sau đó, Long và Thắng bàn bạc, thống nhất thuê máy xúc và ô tô để tổ chức khai thác đất trái phép tại khu đất nhằm thu lời bất chính.

Từ tài liệu thu thập được và nội dung phản ánh của báo chí, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của hai đối tượng trên vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nên tiến hành bắt giữ.

Toàn bộ máy xúc, ô tô được các đối tượng sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép đã bị công an tạm giữ.

Công an đọc lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Long (Ảnh: Công an cung cấp).

"Việc bắt giữ và xử lý hình sự các đối tượng trên thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ", cơ quan công an thông tin.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan.