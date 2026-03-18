Nhiều lần "yêu" bạn gái học lớp 9, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 18/3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bóc Tô Ayun (22 tuổi, trú tại phường Tân An) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Y Bóc Tô Ayun thông qua mạng xã hội đã quen biết với cháu D. (14 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) đang là học sinh lớp 9. Quá trình nhắn tin qua lại, đôi bên nảy sinh tình cảm.

Đối tượng Y Bóc Tô Ayun tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngày 4/1, Y Bóc Tô Ayun rủ cháu D. đi ăn và xem phim rồi quan hệ tình dục. Đến ngày 7 và 8/1, đối tượng đã rủ bạn gái về nhà mình rồi tiếp tục quan hệ.

Sự việc được mẹ của cháu gái phát hiện và trình báo đến cơ quan công an.