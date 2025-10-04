Bắt tạm giam thanh niên nghi dụ dỗ quan hệ với bé gái 13 tuổi

Ngày 4/10, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Y Sin Bkrông (25 tuổi), trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 5/7, sau khi đi uống rượu tại đám tang người thân, Y Sin Bkrông đi bộ về nhà. Khi di chuyển trên đường, đối tượng thấy một bé gái 13 tuổi (trú tại phường Ea Kao) đang đứng chơi trước sân nên dụ dỗ đi chơi.

Y Sin Bkrông thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Y Sin Bkrông đưa cháu bé vào một chòi rẫy bỏ hoang trên địa bàn buôn Cư Êbông, phường Ea Kao và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu bé.

Trong đêm đó, Y Sin Bkrông đã hai lần dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ với cháu bé.

Khoảng 1h ngày 6/7, người thân bé gái tổ chức đi tìm và nghe cháu bé kể lại về hành vi đồi bại của Y Sin Bkrông.

Gia đình bé gái đã làm đơn tố giác Y Sin Bkrông gửi cơ quan công an.