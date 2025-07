Khỏa thân nói chuyện với người lạ vì... tâm linh, một phụ nữ bị tống tiền

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã bắt giữ đối tượng Chảo Láo Tả (21 tuổi, trú tại xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2002, Tả sử dụng tài khoản Facebook có tên "Hoàng Hải Yến" để tham gia nhóm “Hội bùa ngải”. Sau đó, đối tượng tự đăng bài viết giới thiệu bản thân mình có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống bằng... tâm linh.

Đối tượng Chảo Láo Tả tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tháng 12/2022, chị M. (36 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) gặp mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã chủ động tham gia vào nhóm "Hội bùa ngải" trên mạng xã hội rồi nhắn tin với Tả để nhờ giải hạn, hàn gắn chuyện tình cảm.

Sau đó, Tả yêu cầu chị M. gọi video nói chuyện, không mặc quần áo để Tả xem rồi sẽ hàn gắn chuyện tình cảm và chị M. đồng ý.

Quá trình trò chuyện, Tả sử dụng một điện thoại khác để quay lại những hình ảnh khỏa thân của chị M. và hứa hẹn sẽ "làm phép" giúp người phụ nữ này.

Tháng 8/2024, do thiếu tiền tiêu xài, Tả đã nhắn tin cho chị M. gửi kèm hình ảnh nhạy cảm và đe doạ nếu chị M. không đưa tiền cho Tả sẽ bị đăng những video lên mạng xã hội.

Lo sợ hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, chị M. đã chuyển nhiều lần, tổng hơn 4 triệu đồng cho Tả. Đồng thời, chị M. đến cơ quan công an trình báo để được bảo vệ.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, xác định Chảo Láo Tả là chủ mưu của vụ việc. Một tổ công tác của cơ quan công an đã tới Lào Cai bắt giữ đối tượng Tả và di lý về Đắk Lắk để tiếp tục điều tra.