Nhận xe sau 6 tiếng trình báo mất, người phụ nữ khen công an “đỉnh dữ thần”

“Công an xã Diễn Châu đỉnh cỡ này thì không yêu sao được. Báo mất xe 8h, 14h các chú đã báo lên lấy xe. Trời đất ơi đỉnh gì mà dữ thần...”, chị C.T.T. (trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Theo chị T., ngày 13/1, chị phát hiện chiếc xe máy điện đang sạc trước cửa hàng của gia đình bị kẻ gian lấy mất nên trình báo công an. Chỉ sau 6 tiếng kể từ khi trình báo, chị T. được công an thông báo đến trụ sở làm thủ tục nhận lại tài sản.

Hình ảnh tên trộm lấy chiếc xe máy điện chị T. đang sạc trước cửa hàng được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Chu Thùy).

Sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của lực lượng công an xã khiến chị T. cảm kích và không tiếc lời khen.

Ngày 15/1, nguồn tin từ Công an xã Diễn Châu xác nhận đơn vị đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản theo trình báo của chị T.

Sáng 13/1, sau khi tiếp nhận trình báo của công dân, Công an xã Diễn Châu truy xuất camera an sinh và truy tìm tên trộm. Trong sáng cùng ngày, Công an xã Diễn Châu đã bắt giữ Ngô Văn Hòa (SN 2007, trú xã Diễn Châu).

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đã lấy trộm chiếc xe máy điện kể trên nhằm bán lấy tiền tiêu xài.

Nam thanh niên này còn khai thực hiện một vụ trộm cắp xe máy vào ngày 11/1 và trộm điện thoại vào hồi tháng 10 năm ngoái.